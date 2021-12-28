Самолет упал на дорогу в оживленном районе Сан-Диего

В Сан-Диего произошла авиакатастрофа. Самолет упал на дорогу в оживленном районе города. Предположительно, лайнер загорелся после того, как задел линию электропередачи, передает телеканал «Известия». О количестве человек на борту не сообщается. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.