Взрыв прогремел в Дамаске

Взрыв прогремел утром 28 декабря в Дамаске, столице Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

По данным агентства, управляемый взрыв устроила сирийская армия с целью ликвидации оружия, которое оставили повстанцы неподалеку от города Дума. Сведения о пострадавших не уточняются.

5 декабря взрывы прозвучали на американской базе на границе Сирии и Ирака. По данным СМИ, несколько взрывов были слышны на территории самой базы в районе Ат-Танф восточнее города Хомс.

Ранее, 27 ноября, стало известно, что не менее четырех человек погибли при взрыве автомобиля в сирийском городе Манбидж. Среди жертв взрыва двое несовершеннолетних.