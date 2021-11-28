Двое детей и двое взрослых погибли при взрыве в Сирии
Не менее четырех человек погибли при взрыве автомобиля в сирийском городе Манбидж. Об этом 27 ноября сообщает Al Arabiya.
По данным телеканала, который ссылается на слова наблюдателей из САР, инцидент произошел ранее в субботу.
Среди жертв взрыва двое несовершеннолетних, уточнили собеседники телеканала.
Подробности случившегося выясняются.
20 октября террористы привели в действие два взрывных устройства в центре Дамаска (Сирия), в результате взорвался автобус. Жертвами стали как минимум 14 сирийских военных. Уточнялось, что автобус подорвался на двух минах, заложенных у Президентского моста, недалеко от гостиницы Дамароуз.