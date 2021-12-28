Эксперт развеяла мифы о шоколаде

Основательница студии крафтового шоколада Оксана Казарян развеял несколько распространенных мифов о шоколаде.

К примеру, аллергию вызывает не какао, а наполнители, которые могут входить в состав шоколада, такие как соевый лецитин или яичный белок.

Эксперт развеяла и миф о том, что от шоколада без сахара невозможно поправиться.

«Для приготовления шоколада необходимо какао-масло, а оно достаточно калорийно. Так что шоколад априори не может быть низкокалорийным продуктом», — пояснила она 27 декабря в интервью «Российской газете».

Казарян отметила, что шоколад не вызывает привыкания, а молочный одинаково полезен, как и темный, потому что изготовлен из тех же ингредиентов.

Вместе с тем 24 ноября британский врач-диетолог Майкл Мосли, напротив, призвал желающих похудеть запастись горьким шоколадом, поскольку данный сорт имеет множество преимуществ для здоровья по сравнению с белым и молочным шоколадом.

По словам диетолога, темный шоколад содержит мощные антиоксиданты, являясь при этом питательным продуктом, который может снизить риск сердечных заболеваний у человека. Он также отметил, что темный шоколад состоит по меньшей мере из 75% какао.