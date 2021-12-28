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Израиль атаковал сирийский порт Латакия

ГосТВ Сирии сообщило об израильских авиаударах в районе порта Латакия
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают удар Израиля по торговому порту Латакия. Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.

Израильская атака поразила контейнерную площадку порта, что привело к значительному материальному ущербу и пожару, сообщает агентство SANA.

22 декабря использование Израилем гражданских самолетов для прикрытия агрессии в Сирии назвали нарушением международных правил. Об этом говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате. В частности, стороны призвали Израиль прекратить продолжающиеся военные нападения в Сирии.

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