Израиль атаковал сирийский порт Латакия
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают удар Израиля по торговому порту Латакия. Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.
Израильская атака поразила контейнерную площадку порта, что привело к значительному материальному ущербу и пожару, сообщает агентство SANA.
22 декабря использование Израилем гражданских самолетов для прикрытия агрессии в Сирии назвали нарушением международных правил. Об этом говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате. В частности, стороны призвали Израиль прекратить продолжающиеся военные нападения в Сирии.