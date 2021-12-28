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Перед Новым годом миротворцы РФ в Карабахе поздравили более 1 700 детей

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Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе совместно с благотворителями в преддверии новогодних праздников одновременно провели за сутки более 10 гуманитарных акций в Аскеранском районе. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Специалисты Центра гуманитарного реагирования поздравили и подарили подарки более 1 700 детям из детских садов и школ в отдаленных населенных пунктах района, расположенных вблизи линии разграничения сторон.

«Сегодня российским миротворческим контингентом была организована новогодняя акция в Аскеранском районе, в городе Аскеран. 1 700 детишек получили новогодние подарки, игрушки, конфеты. Также детишкам выражаю благодарность за проведенный утренник, волшебный, новогодний. Завтра продолжаются новогодние акции в Аскеранском районе», — рассказал представитель российских миротворцев Александр Кудрин.

В ответ дети и воспитатели поблагодарили военных и благотворителей за подарки и гуманитарную помощь.

Отмечается, что в праздники миротворцы вместе с благотворителями проведут около 70 благотворительных акций и подарят подарки около 8 тыс. детей из отдаленных районов Нагорного Карабаха.

18 декабря миротворцы РФ обеспечили безопасный проезд более 400 автомобилей в Нагорный Карабах и обратно через наблюдательные посты и Лачинский коридор. Всего там устроены 27 наблюдательных постов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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