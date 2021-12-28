Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 декабря

Облачная с прояснениями погода без осадков и гололедица ожидаются в столице во вторник, 28 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики прогнозируют от -8 до -6 градусов, ночью — похолодание до -15 градусов.

В Московской области температура воздуха днем составит от -10 до -5 градусов, в ночное время похолодает до -17 градусов.

Ожидается ветер юго-западного направления с переходом на западный со скоростью 8 м/с.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Ранее в понедельник Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня вторника, 28 декабря, из-за гололедицы.

А в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в столице будет «скандинавская еврозима». Так назвал праздничную погоду ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец — погода будет облачной, с южным ветром.