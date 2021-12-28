США прервали эвакуационные рейсы из Кабула из-за нежелания давать места талибам

Приостановка эвакуационных рейсов из Афганистана вызвана нежеланием Соединенных Штатов предоставлять места на рейсах талибам (организация «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом стало известно в понедельник, 27 декабря.

«По их оценкам, именно отказ США предоставлять места «Талибану» привел к тому, что движение прекратило полеты», — сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Ранее правительство талибов приостановило эвакуационные рейсы компании Qatar Airways из-за конфликта с Катаром о предоставлении мест и стандартах в аэропорту Кабула. Так, талибы потребовали несколько мест на организованных США рейсах для членов движения и сочувствующих талибам для выезда на работу в другие государства. Лиц, которым достанутся места, определял «Талибан», и было непонятно, являются ли эти люди талибами, сочувствующими или гражданскими. Правительство Катара отказалось предоставлять места, а талибы остановили полеты.

По информации издания, возникли опасения, что «Талибан» таким образом пытается связаться со своими «тайными сетями финансирования», чтобы получить средства «для своих целей».

По словам источника газеты, талибы хотели, чтобы гражданам с разрешениями на работу в странах Персидского залива позволили туда вернуться, но это «противоречит позиции США».

19 ноября спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил о том, что Штаты продолжат откровенную дипломатию с талибами. При этом представители движения, по его словам, должны заслужить легитимность и поддержку мирового сообщества своими действиями по борьбе с терроризмом, в том числе созданием инклюзивного правительства и уважением прав меньшинств, женщин и девочек.