В США назвали условие для признания легитимности «Талибана» в Афганистане

Движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) должно заслужить легитимность и поддержку мирового сообщества своими действиями по борьбе с терроризмом. Об этом сообщил в пятницу, 19 ноября, спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.

«Мы продолжим откровенную дипломатию с «Талибаном». Легитимность и поддержку нужно заслужить действиями по борьбе с терроризмом, созданием инклюзивного правительства и уважением прав меньшинств, женщин и девочек, что включает равный доступ к образованию и занятости», — написал Уэст в Twitter.

Он уточнил, что официальные представители США в течение долгого времени давали талибам понять, что критически важная негуманитарная помощь от мировых сообществ прекратится в случае, если представители движения продолжат добиваться военного переворота вместо урегулирования афганского кризиса.

«Именно это и произошло», — заключил спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану.

Ранее, 17 ноября, глава миссии Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию Афганистану Дебора Лайонс заявила, что талибы движутся в сторону формирования инклюзивного правительства в Афганистане, но пока в недостаточном количестве. По ее словам, в ООН увидели, что представители движения прислушиваются к организации.

В тот же день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что реальна угроза распространения терроризма и наркотиков из Афганистана на соседние страны. При этом спустя день стало известно, что в общей сложности Россия поставит афганскому народу 100 т гуманитарной помощи.

До этого, 9 октября, талибы провели переговоры с американскими дипломатами в Катаре, которые продолжались два дня. Стороны обсудили возможность «открытия новой страницы» в отношениях двух стран, однако талибы предупредили американцев о необходимости «уважать суверенитет Афганистана и не вмешиваться в его внутренние дела». В свою очередь, США настаивали на формировании в Афганистане инклюзивного правительства и уважении прав женщин в стране.

Ситуация в регионе начала усугубляться, после того как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, а завершили его в августе. 15 августа талибы взяли Кабул. Они заявили об окончании войны в Афганистане, назвав это освобождением страны.