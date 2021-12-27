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Жена погибшего блогера Просвирнина рассказала о его странном поведении

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Супруга блогера-националиста, основателя проекта «Спутник и погром» Егора Просвирнина, который голым выпал из окна квартиры на Тверском бульваре в Москве, рассказала, что 27 декабря мужчина вел себя эксцентрично и странно. В настоящий момент женщина переживает потрясение из-за случившегося, ей трудно говорить, рассказали «Известиям» очевидцы.

В тот же день супруга погибшего пришла в квартиру Просвирнина, чтобы принять участие в следственных действиях.

«С самого утра он проснулся, меня разбудил: «Знаешь в чем дело? В самом виде из окна…» — сказала супруга Просвирнина.

Ранее в этот день следователи изъяли неизвестные лекарственные препараты из квартиры Просвирнина.

Кроме того, на кровати обнаружены следы крови. По предварительным данным, журналист перед падением из окна получил ножевые ранения.

Отмечалось, что при падении из окна блогер получил смертельные травмы и скончался до прибытия медиков.

Источник рассказал «Известиям», что незадолго до гибели блогер вел себя неадекватно, соседям пришлось вызвать полицию. При этом Просвирнин утром в понедельник пожаловался в Twitter на супругу. По его словам, проживая с женой в течение шести лет, как оказалось, ее он «совсем не знал».

Блогеру было 35 лет.

В 2017 году проект «Спутник и погром» наряду с другими информационными ресурсами националистического толка был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского и террористического характера. Позднее Роскомнадзор внес «Спутник и погром» в список запрещенных сайтов.

В 2015 году Просвирнин оказался в поле зрения правоохранителей в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Осуществление действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, публично или с использованием СМИ»).

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