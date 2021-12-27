На орбиты вывели все 36 запущенных с Байконура спутников OneWeb

Все 36 запущенных с Байконура спутников OneWeb выведены на орбиты. Об этом сообщили в понедельник, 27 декабря, в «Роскосмосе».

«Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло в соответствии с циклограммой», — говорится в заявлении.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур ранее в этот день. В предыдущих запусках ракета выводила на орбиту по 34 таких аппарата.

В госкорпорации пояснили, что их запуск выполнен по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace, который также является оператором запуска OneWeb.

14 октября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал великолепной работу разгонного блока «Фрегат» ракеты-носителя «Союз-2.1б» и стартового комплекса космодрома Восточный в Амурской области. В тот же день ракета «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный.

Это был последний пуск с Восточного ракеты, использующей в качестве топлива керосин, теперь ракеты будут заправляться нафтилом.

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