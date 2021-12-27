Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками Oneweb стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Об этом 27 декабря сообщили в «Роскосмосе» в соцсети Twitter.

Также в корпорации добавили, что отделение первой и второй ступеней корабля прошло штатно.

«Состоялось отделение орбитального блока в составе разгонного блока «Фрегат» и космических аппаратов OneWeb. В течение 3,5 часа новые спутники будут отделяться от разгонного блока», — сказано в сообщении.

При этом под обтекателем аппарата находится 36 спутников OneWeb. В предыдущих запусках ракета выводила на орбиту по 34 таких аппарата.

Ранее, 14 октября, глава «Роскосмоса» счел великолепной работу разгонного блока «Фрегат» ракеты-носителя «Союз-2.1б» и стартового комплекса космодрома Восточный в Амурской области.

В тот же день ракета «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Это последний пуск с Восточного ракеты, использующей в качестве топлива керосин. Следующие ракеты будут заправляться нафтилом. На Плесецке, Байконуре и Куру нафтил используют для заправки только верхних ступеней ракет «Союз-2.1б», «Союз-СТБ» и «Союз-2.1в».

SMM-редакция МИЦ «Известия» подготовила уникальный спецпроект в честь Года науки – 2021: «Наука и Технологии. Что изобретают в России». В нем рассказывается о самых интересных, крупных, перспективных проектах, которые способны изменить жизни людей и общества в целом.

Новость дополняется