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Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками Oneweb стартовала с Байконура

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Об этом 27 декабря сообщили в «Роскосмосе» в соцсети Twitter.

Также в корпорации добавили, что отделение первой и второй ступеней корабля прошло штатно.

«Состоялось отделение орбитального блока в составе разгонного блока «Фрегат» и космических аппаратов OneWeb. В течение 3,5 часа новые спутники будут отделяться от разгонного блока», — сказано в сообщении.

При этом под обтекателем аппарата находится 36 спутников OneWeb. В предыдущих запусках ракета выводила на орбиту по 34 таких аппарата.

Ранее, 14 октября, глава «Роскосмоса» счел великолепной работу разгонного блока «Фрегат» ракеты-носителя «Союз-2.1б» и стартового комплекса космодрома Восточный в Амурской области.

В тот же день ракета «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Это последний пуск с Восточного ракеты, использующей в качестве топлива керосин. Следующие ракеты будут заправляться нафтилом. На Плесецке, Байконуре и Куру нафтил используют для заправки только верхних ступеней ракет «Союз-2.1б», «Союз-СТБ» и «Союз-2.1в».

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