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Набиуллина опровергла информацию о сборе ЦБ данных о денежных переводах физлиц

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Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина 27 декабря опровергла информацию о том, что регулятор планирует собирать данные о переводах физических лиц.

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«Это не соответствует действительности, Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Мы работаем сейчас с некоторыми банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, для того, чтобы банки могли эффективно выстраивать здесь работу», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Набиуллина отметила, что в определенных случаях ЦБ может запрашивать у кредитных организаций обезличенный реестр платежей, но при этом «ни в коем случае» не будет «тотального контроля за платежами физических лиц или малого, среднего бизнеса».

Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Центробанк будет запрашивать у банков информацию обо всех денежных переводах граждан, в том числе персональные данные отправителей и получателей.

Представитель платежной компании QIWI подтвердил получение такой формы для предоставления отчетности. Заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр рассказал, что ЦБ начнет проводить мониторинг денежных переводов с января 2022 года.

Источники указывали, что регулятор может использовать полученные от банков отчеты для контроля за «серым» предпринимательством, когда люди принимают на карту платежи за свои товары или услуги.

Ранее в понедельник в ЦБ рассказали «Известиям» о разработке концепции передачи данных клиента между банками с его согласия с помощью открытых программных интерфейсов. В регуляторе указали, что такой обмен поможет развить конкуренцию на рынке, повысить финансовую доступность и будет способствовать появлению новых цифровых сервисов для граждан и компаний.

Служба внесла разработку механизма и условий передачи информации между банками в план мероприятий на 2022–2025 годы.

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