Оценены последствия из-за решения ФАС по крупнейшим металлопрокатчикам

Решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по семи крупнейшим металлотрейдерам, признанным виновными в картельном соглашении, опосредованно повлияет на состояние рынка металлов. Об этом заявил «Известиям» бывший руководитель управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев в понедельник, 27 декабря.

Ранее в этот же день в ФАС сообщили «Известиям», что признали крупнейших поставщиков металлопроката виновными в заключении картельного соглашения. Антимонопольный орган возбудил дело, по итогам рассмотрения которого АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания Красо» признали нарушившими закона о защите конкуренции.

Организации вступили в антиконкурентный сговор и, действуя согласованно в течение длительного времени, поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой 2 696 766 873 рублей.

По словам Тенишева, антимонопольное дело возбудили еще в апреле 2021 года. Он прогнозирует, что ФАС сможет отстоять законность принятого решения в арбитраже.

«Участники картеля поддерживали и не снижали цены при проведении госзакупок. О завышении цены речи не идет, поскольку это не картель на товарном рынке», — указал он.

При этом решение ФАС «крайне опосредованно» повлияет на состояние рынка металлов и металлопроката, объем которого исчисляется «триллионами рублей», сказал он. За картель компаниям грозят «оборотные» штрафы по ст. 14.32 КоАП, и в ближайшее время в отношении ответчиков возбудят административные дела, напомнил Тенишев.

Парадокс, по его словам, заключается в том, что, в соответствии с действующим законодательством, правонарушителям грозят штрафы в сумме 100 тыс. рублей каждому, и «вряд ли они существенно повлияют на поведение компаний на рынке». Он допустил, что служба применит аналогию закона и решится на более крупные штрафы, но отстоять законность такого решения в суде будет крайне проблематично.

«Но вряд ли уголовное дело, если его и возбудят, будет иметь судебную перспективу. Практика показала, что передавать материалы правоохранителям после вынесения решения — поздно и неэффективно. Как правило, доказательств уголовно наказуемого картеля, даже если они и были, к этому времени уже не существует», — считает экс-руководитель управления по борьбе с картелями ФАС.

Проверки металлотрейдеров из-за резкого роста цен на металлопрокат, а также в связи с многочисленными обращениями граждан и организаций, в том числе о повышении цен на стройматериалы, ФАС начала еще в феврале 2021 года. Рост цен на стройматериалы «больно ударил» по строительной отрасли, создав проблемы как для правительства, поскольку значительная часть строек финансируется из бюджета, так и для частных заказчиков и граждан.

Лидером подорожания стал металлопрокат, цены на который в среднем выросли почти на 50%, а по некоторым товарным позициям — почти вдове.

В конце июля участники рынка недвижимости заявили «Известиям», что с начала пандемии ремонт квартир и дач подорожал на 32% из-за роста цен на стройматериалы. Согласно данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), с IV квартала 2020 года сильнее всего подорожал металлопрокат — на 80–100%.