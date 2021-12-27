Прямой эфир
Экономика
Цена на нефть марки Brent превысила $77 впервые с конца ноября
Общество
Оплата картой «Тройка» стала доступна во всех автобусах «Мострансавто»
Общество
Украшенные дизайнерами на Кузнецком Мосту новогодние елки подарят детдомам
Общество
В Свердловской области отменили QR-коды в общественных местах
Общество
В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов
Мир
В Минобороны заявили о готовности к диалогу с НАТО
Мир
Петиция против воинского учета украинок набрала необходимые голоса
Общество
В РФ увеличат возраст получателей лекарств через «Круг добра»
Экономика
В ФРГ заявили о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам газа
Общество
Спасатели нашли совершивший жесткую посадку под Ижевском вертолет Ми-2

Оценены последствия из-за решения ФАС по крупнейшим металлопрокатчикам

Экс-глава управления ФАС по борьбе с картелями оценил решение по металлопрокату
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по семи крупнейшим металлотрейдерам, признанным виновными в картельном соглашении, опосредованно повлияет на состояние рынка металлов. Об этом заявил «Известиям» бывший руководитель управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев в понедельник, 27 декабря.

Стальная хватка: в ГД хотят продлить пошлины на металлы из-за подорожания жилья
С начала года изделия из них и конструкции для строительства выросли в цене на 25–80%

Ранее в этот же день в ФАС сообщили «Известиям», что признали крупнейших поставщиков металлопроката виновными в заключении картельного соглашения. Антимонопольный орган возбудил дело, по итогам рассмотрения которого АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания Красо» признали нарушившими закона о защите конкуренции.

Организации вступили в антиконкурентный сговор и, действуя согласованно в течение длительного времени, поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой 2 696 766 873 рублей.

По словам Тенишева, антимонопольное дело возбудили еще в апреле 2021 года. Он прогнозирует, что ФАС сможет отстоять законность принятого решения в арбитраже.

«Участники картеля поддерживали и не снижали цены при проведении госзакупок. О завышении цены речи не идет, поскольку это не картель на товарном рынке», — указал он.

При этом решение ФАС «крайне опосредованно» повлияет на состояние рынка металлов и металлопроката, объем которого исчисляется «триллионами рублей», сказал он. За картель компаниям грозят «оборотные» штрафы по ст. 14.32 КоАП, и в ближайшее время в отношении ответчиков возбудят административные дела, напомнил Тенишев.

Парадокс, по его словам, заключается в том, что, в соответствии с действующим законодательством, правонарушителям грозят штрафы в сумме 100 тыс. рублей каждому, и «вряд ли они существенно повлияют на поведение компаний на рынке». Он допустил, что служба применит аналогию закона и решится на более крупные штрафы, но отстоять законность такого решения в суде будет крайне проблематично.

«Но вряд ли уголовное дело, если его и возбудят, будет иметь судебную перспективу. Практика показала, что передавать материалы правоохранителям после вынесения решения — поздно и неэффективно. Как правило, доказательств уголовно наказуемого картеля, даже если они и были, к этому времени уже не существует», — считает экс-руководитель управления по борьбе с картелями ФАС.

Проверки металлотрейдеров из-за резкого роста цен на металлопрокат, а также в связи с многочисленными обращениями граждан и организаций, в том числе о повышении цен на стройматериалы, ФАС начала еще в феврале 2021 года. Рост цен на стройматериалы «больно ударил» по строительной отрасли, создав проблемы как для правительства, поскольку значительная часть строек финансируется из бюджета, так и для частных заказчиков и граждан.

Лидером подорожания стал металлопрокат, цены на который в среднем выросли почти на 50%, а по некоторым товарным позициям — почти вдове.

В конце июля участники рынка недвижимости заявили «Известиям», что с начала пандемии ремонт квартир и дач подорожал на 32% из-за роста цен на стройматериалы. Согласно данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), с IV квартала 2020 года сильнее всего подорожал металлопрокат — на 80–100%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021