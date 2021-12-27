Эксперт оценил предложение о компенсации клиентам разорившихся турфирм

О необходимости страховать каждый тур говорят уже давно, однако в новой мере, которая предусматривает подобные направления, присутствуют свои подводные камни. Об этом в беседе с «Известиями» заявил в понедельник, 27 декабря, гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Таким образом Мкртчян прокомментировал сведения, согласно которым Ростуризм готовит изменения в законодательство, которые позволят путешественнику в случае банкротства турфирмы получить минимальную гарантированную компенсацию. Речь идет о выплате в 40 тыс. рублей на человека.

«На самом деле об этом мы говорим достаточно давно, что нужно страховать каждый тур. Последние банкротства туроператоров, они идут уже лет 10, и люди получают 4–5% всего. Как недавно, буквально несколько месяцев назад, обанкротился греческий туроператор и люди получили там по 5% всего», — отметил Мкртчян.

По его словам, страховые компании не хотят страховать каждый тур. В связи с этим и была разработана новая мера, которая всё же является некой полумерой. При этом у таких предложений, как отметил гендиректор «Розового слона», есть свои подводные камни, поскольку только 70–80% туров будут полностью застрахованы, а остальные — частично.

«Что нужно обязательно в этом проекте предвосхитить, пока еще он на стадии проекта: безусловно, ежегодную индексацию этой суммы, потому что мы видим, как растет стоимость путевок, как слабеет рубль ежегодно. Это калька с агентства по страхованию вкладов», — сказал Мкртчян.

Эксперт обратил внимание на то, делать эту сумму фиксированной ни в коем случае нельзя. Он объяснил, что в данном случае речь должна идти о базовой ставке, которая в дальнейшем будет ежегодно индексироваться. Тогда это имеет смысл, заключил Мкртчян.

«В чем там смысл. Раньше было 400 тыс., потом 700 тыс., сейчас 1 млн 400 тыс., и дальше будет индексироваться. То же самое и здесь — 40 тыс., потом 50, потом 60, потом 80. Нельзя ни в коем случае делать эту сумму фиксированной, вот 40 тыс. рублей», — уточнил эксперт.

Ранее, в ноябре, гендиректор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов отметил, что туристы обанкротившихся компаний смогут получить назад значительную часть своих денег, если в России заработает система гарантийного фонда. По его словам, за это предложение, в частности, выступают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).