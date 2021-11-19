Турбизнес предложил способ возвращать туристам до 100% стоимости поездки

Туристы обанкротившихся компаний смогут получить назад значительную часть своих денег, если в России заработает система гарантийного фонда, сообщили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Предложения о введении альтернативных инструментов финобеспечения для туроператоров представители турбизнеса направили в Ростуризм. Они будут рассмотрены в рамках нового проекта закона о туризме, который в декабре планируется внести в правительство, а в феврале — в Госдуму, рассказал «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Среди прочего обсуждается и возможность создания гарантийного фонда для всех туроператоров вместо имеющихся инструментов финобеспечения. Это — солидарный фонд, отчисления в который идут с каждой проданной путевки в стране. Если один из отечественных туроператоров банкротится, то на выплаты его туристам направляются общие средства.

«Этот механизм применяется во всем мире. В Великобритании, например, такой фонд существует уже 50 лет, и он накопил огромные деньги, которых хватит на значительные выплаты туристам в случае банкротства какого-либо туроператора. Компенсация может доходить до 100% стоимости поездки. Еще и сам фонд застрахован. В большинстве случаев управляют такими фондами государственные организации», — рассказал «Известиям» глава правовой комиссии РСТ Георгий Мохов.

Сейчас финобеспечение туроператора состоит из двух элементов — договора со страховой компанией и его отчислений в фонд персональной ответственности, напомнил эксперт. Но всё это зачастую не гарантирует, что при банкротстве оператора туристы получат сколько-нибудь значимые выплаты, как показал недавний громкий случай с ушедшим с рынка Mouzenidis Travel.

«Теоретически в гарантийный фонд могут быть реорганизованы фонды персональной ответственности туроператоров с переносом аккумулированных в них средств. Нужно понимать, что в наших условиях гарантийный фонд нельзя начинать с нуля. На его счетах на старте должно быть как минимум 3-4 млрд рублей», — отметил Георгий Мохов.

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«Прокатят ли: систему финобеспечения туроператоров могут пересмотреть»