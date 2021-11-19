Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%
Мир
Республиканцы в сенате раскритиковали кандидата на пост в минфине США
Мир
Жертвами взрыва жилого дома в Анкаре стали два человека
Культура
Орден Александра Невского времен Российской империи выставлен на торги во Франции
Спорт
Теннисист Медведев одолел итальянца Синнера в матче турнира ATP
Общество
Роскомнадзор удалил 1,9 тыс. ссылок на запрещенные аниме-сериалы
Мир
Самолеты Минобороны с эвакуированными из Афганистана прибыли в Россию
Мир
Псаки опровергла связь идеи бойкота с прошедшим саммитом США–КНР
Экономика
В Сбере оценили долю мошеннических звонков из-за рубежа в 70%
Мир
Десять человек пострадали из-за взрыва на военной базе в Канаде

Турбизнес предложил способ возвращать туристам до 100% стоимости поездки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туристы обанкротившихся компаний смогут получить назад значительную часть своих денег, если в России заработает система гарантийного фонда, сообщили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Исход один: больше половины туроператоров могут покинуть рынок в 2022 году
Страховщики больше не хотят работать с туристическим бизнесом

Предложения о введении альтернативных инструментов финобеспечения для туроператоров представители турбизнеса направили в Ростуризм. Они будут рассмотрены в рамках нового проекта закона о туризме, который в декабре планируется внести в правительство, а в феврале — в Госдуму, рассказал «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Среди прочего обсуждается и возможность создания гарантийного фонда для всех туроператоров вместо имеющихся инструментов финобеспечения. Это — солидарный фонд, отчисления в который идут с каждой проданной путевки в стране. Если один из отечественных туроператоров банкротится, то на выплаты его туристам направляются общие средства.

«Этот механизм применяется во всем мире. В Великобритании, например, такой фонд существует уже 50 лет, и он накопил огромные деньги, которых хватит на значительные выплаты туристам в случае банкротства какого-либо туроператора. Компенсация может доходить до 100% стоимости поездки. Еще и сам фонд застрахован. В большинстве случаев управляют такими фондами государственные организации», — рассказал «Известиям» глава правовой комиссии РСТ Георгий Мохов.

Сейчас финобеспечение туроператора состоит из двух элементов — договора со страховой компанией и его отчислений в фонд персональной ответственности, напомнил эксперт. Но всё это зачастую не гарантирует, что при банкротстве оператора туристы получат сколько-нибудь значимые выплаты, как показал недавний громкий случай с ушедшим с рынка Mouzenidis Travel.

«Теоретически в гарантийный фонд могут быть реорганизованы фонды персональной ответственности туроператоров с переносом аккумулированных в них средств. Нужно понимать, что в наших условиях гарантийный фонд нельзя начинать с нуля. На его счетах на старте должно быть как минимум 3-4 млрд рублей», — отметил Георгий Мохов.

Подробности читайте в материале «Известий»:

«Прокатят ли: систему финобеспечения туроператоров могут пересмотреть»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021