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Республике Коми компенсируют затраты на тушение лесных пожаров

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Республике Коми выделили 20 млн рублей на компенсацию затрат на ликвидацию лесных пожаров. Распоряжение о выделении средств регионам подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего на эти цели направлено более 1,7 млрд рублей из федерального бюджета. Средства получат Коми, Якутия, Камчатка, Чукотка, Иркутская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Площадь, пройденная лесными пожарами в Коми, составляет 6 тыс. га, пишет ИА «Комиинформ». На территории России в этом году от огня пострадало более 10,3 млн га леса. В некоторых районах приходилось вводить режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, лесовосстановительные работы в рамках реализации нацпроекта «Экология» в Коми выполнены в полном объеме. Восстановление лесов обеспечено на площади 58,9 тыс. га, информирует минприроды республики. На 34,4 млн рублей приобретено 12 единиц лесопожарной техники. Ранее в регионе приняли комплексный стратегический план ведения лесного хозяйства, рассчитанный до 2029 года.

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