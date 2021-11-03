План ведения лесного хозяйства до 2029 года приняли в Коми

В Республике Коми приняли комплексный стратегический план ведения лесного хозяйства, рассчитанный до 2029 года. Подробнее о документе, которым будут руководствоваться при лесохране и лесозаготовках, рассказал глава республики Владимир Уйба в видеообращении 3 ноября.

«За порядок в лесах, как вы знаете, отвечают лесничества. В Коми их 32. Для них мы предусмотрели более 500 штатных единиц. Более сотни ставок свободны. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю на вакансии инспекторских должностей профессионалов, кто готов заниматься этой очень важной государственной работой», — цитирует главу региона ИА «Комиинформ».

Одной из важнейших задач лесничих является контроль за незаконными вырубками. Только в I полугодии 2021-го объем добытой таким образом древесины составил 1 тыс. кубометров. От кражи леса республика недополучила 14 млн рублей.

Также Владимир Уйба подчеркнул важность охраны лесов от пожаров. Коми относится к регионам со «средней горимостью». В 2021 году произошло 176 пожаров на общей площади свыше 6 тыс. га.

«Тем не менее это тоже большие площади. Мы постоянно работаем над тем, чтобы количество пожаров снижалось», — подчеркнул политик.

В плане ведения лесного хозяйства также говорится о продаже древесины для нужд предпринимательства. В этом году объем средств на отвод и таксацию лесосек для проведения аукционов уже исчерпан, однако глава республики поручил выделить еще 1 млн рублей на эти цели. В бюджет Коми деньги вернутся в 10-кратном размере. Кроме того, продолжится развитие движения школьных лесничество для воспитания бережного отношения к лесам у подрастающего поколения.