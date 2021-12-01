Лесовосстановительные работы завершены по нацпроекту в Коми

Лесовосстановительные работы в рамках реализации нацпроекта «Экология» в Коми выполнены в полном объеме. Восстановление лесов обеспечено на площади 58,9 тыс. га, информирует минприроды республики.

На 34,4 млн рублей приобретено 12 единиц лесопожарной техники. Основной показатель проекта — отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, отмечает ИА «Комиинформ».

«По факту лесовосстановление в регионе прошло на площади 58,9 тыс. га, что составило 94,7%. Таких цифр удалось добиться совместными усилиями сотрудников лесничеств, Коми лесопожарного центра, арендаторов лесного фонда, а также волонтеров — участников акций по посадке леса. К 2024 году объемы лесовосстановления в республике должны достичь 100%», — сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Алексей Кузнецов.

Ранее в регионе приняли комплексный стратегический план ведения лесного хозяйства, рассчитанный до 2029 года. Подробнее о документе, которым будут руководствоваться при лесохране и лесозаготовках, рассказал глава республики Владимир Уйба в видеообращении 3 ноября.

«За порядок в лесах, как вы знаете, отвечают лесничества. В Коми их 32. Для них мы предусмотрели более 500 штатных единиц. Более сотни ставок свободны. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю на вакансии инспекторских должностей профессионалов, кто готов заниматься этой очень важной государственной работой», — отметил глава региона.

Одной из важнейших задач лесничих является контроль за незаконными вырубками. Также Владимир Уйба подчеркнул важность охраны лесов от пожаров.