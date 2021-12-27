Проект новой конституции Белоруссии запрещает быть президентом более двух сроков

В Белоруссии 27 декабря опубликовали проект изменений и дополнений в конституцию. Из него следует, что одно и то же лицо не может занимать пост президента страны больше двух сроков.

Изменения, касающиеся президентских сроков, вступят в силу с приходом к власти нового лидера. Также президент Белоруссии после окончания срока полномочий может стать членом Совета Республики.

Кроме того, запрещается финансирование выборов в стране иностранными государствами, гражданами и организациями, следует из проекта конституции, опубликованного на портале Национального центра правовой информации.

Согласно проекту конституции Белоруссии, высшим представительным органом в стране становится Всебелорусское народное собрание. Оно сможет смещать лидера страны с должности в случае госизмены или нарушения им основного закона.

Кроме того, Всебелорусское народное собрание сможет вводить в стране чрезвычайное или военное положение, также этот орган будет рассматривать предложение президента об отправке военнослужащих за границу. Также Всебелорусское собрание будет избирать председателей и членов ЦИК, а также освобождать их от должности.

В конституции также отмечено, что Белоруссия исключает военную агрессию на своей территории.

Срок полномочий парламента в проекте изменений конституции Белоруссии увеличен до пяти лет. Полномочия парламента могут быть продлены на основании закона только в случае войны.

Изменение конституции будет считаться одобренным, если за него проголосует более 50% участников референдума. Проект предусматривает минимальную явку в 50%.

23 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что референдум по изменениям в конституцию республики пройдет во второй половине февраля.

4 октября совет республики нацсобрания страны одобрил законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь». Поправки включают введение единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней. По словам Лукашенко, перераспределение полномочий и создание новой структуры власти — главная, но не единственная задача новой конституции.