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Кругом вода: как вырастить кабачки в озере

Жизнь на Инле — это всегда свежая рыба, овощи с плавучей грядки и платья из лотоса
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
Инле — одно из самых живописных озер в Юго-Восточной Азии. Оно располагается в Мьянме на высоте 900 м над уровнем моря, окружено Шанскими горами и имеет длину 22 км. Природа создала здесь идеальные условия не только для животных и растений, но и для людей — на берегах водоема и островах насчитывается более 70 тыс. жителей. Как живется на озере Инле — в фотогалерее «Известий»
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
Более 300 лет местные племена живут в деревнях на воде
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
Дома строят на сваях посреди озера
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
Единственный способ передвижения здесь — по воде на лодках
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
Стены некоторых домов сплетены из растений
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
На плавучих огородах жители Инле выращивают помидоры, огурцы, кабачки, фасоль, цветную капусту, зелень, цветы
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
Плавучие огороды представляют собой искусственные островки, созданные из органических материалов
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
Чтобы огороды не уплывали, их привязывают к воткнутым в дно бамбуковым шестам
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
Процесс создания огорода может занять достаточно много времени — пока под водой не образуется необходимый слой органического вещества. Хозяева пытаются ускорить процесс, извлекая со дна ил и формируя из него грядки
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
Глубина озера меняется в зависимости от сезона, но плавучие огороды устойчивы к этим изменениям — они поднимаются и опускаются вместе с уровнем воды
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
Еще один промысел местных жителей — ловля рыбы. Местные рыбаки прославились необычным способом рыбалки — стоя на корме, одной ногой они управляют веслом, а руками держат сеть, которой вылавливают рыбу
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
Со временем рыбалка превратилась в аттракцион для туристов
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
Это еще один способ заработка — рыбаки с радостью позируют путешественникам за небольшую плату
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
Мьянма — единственное место в мире, где делают ткань из цветков лотоса. Он хорошо растет здесь благодаря идеальным для него условиям: мелководье, подходящий климат и состав воды
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
Стебли лотоса разламывают, оттуда тянутся липкие нити. Их наслаивают друг на друга, получается нить, похожая на хлопковую
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
Здесь есть фабрики, которые специализируются на производстве тканей из лотосных нитей
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
Нити окрашивают натуральными красителями, затем ткут ткань на станке, иногда добавляя шелк
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
На озере Инле живет несколько семей, которые являются представителями племени падаунг — оно известно в мире благодаря необычному украшению, которое носят женщины. Основное же место расселения этого народа — горное плато на границе Мьянмы с Таиландом
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
Начиная примерно с пятилетнего возраста девочки носят на шее медные кольца. Постепенно их количество увеличивается и шея вытягивается. У взрослой женщины количество колец может достигать пары десятков, а их вес — 4–5 кг. Периодически кольца снимают и надевают вновь, вреда здоровью это не наносит. В случае полного отказа от колец шея принимает обычный вид за 1–3 года. Откуда пошла эта традиция, до сих пор точно неизвестно. Сами женщины утверждают, что это связано с самоидентификацией племени. Кроме того, длинная шея считается признаком красоты и благополучия
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
Один из традиционных местных промыслов — изготовление бумажных зонтиков
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Жизнь на водах озера Инле
Фото: Анна Кулаковская
Каждый зонтик расписывается вручную, поэтому двух одинаковых работ здесь не найти
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