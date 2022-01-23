Кругом вода: как вырастить кабачки в озере

Инле — одно из самых живописных озер в Юго-Восточной Азии. Оно располагается в Мьянме на высоте 900 м над уровнем моря, окружено Шанскими горами и имеет длину 22 км. Природа создала здесь идеальные условия не только для животных и растений, но и для людей — на берегах водоема и островах насчитывается более 70 тыс. жителей. Как живется на озере Инле — в фотогалерее «Известий»