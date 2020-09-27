Ели мясо мужики: ритуальное пиршество племени масаи

Масаи — одно из самых известных африканских племен. Народность, живущая в Танзании и Кении, сохранила традиционный уклад и древние ритуалы. Один из самых важных — олунгешерр («поедание мяса»), переход воинов в разряд младших старейшин, — в этом году пришлось перенести на осень из-за пандемии коронавируса. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Thomas Mukoya
На священную церемонию собралось около 15 тыс. мужчин-масаи из Танзании и Кении
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Фото: REUTERS/Thomas Mukoya
Церемония проводится раз в десять лет, когда подрастает новое поколение воинов, именуемых иль-моран
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Фото: REUTERS/Thomas Mukoya
Для церемонии готовится священное мясо 3000 быков и 30 тыс. коз и овец
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Фото: REUTERS/Thomas Mukoya
Иль-мораны, переходящие в статус старейшин, сбривают волосы на голове и красят ее красной охрой
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Фото: REUTERS/Thomas Mukoya
Обряд проходит на обширной площадке в 128 км от Найроби
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Фото: REUTERS/Thomas Mukoya
Обрить голову будущему старейшине должна одна из его жен, как правило, старшая
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Фото: REUTERS/Thomas Mukoya
Старейшинами становятся обычно в 35 лет. Как считают масаи, именно в этом возрасте мужчина становится способен принять на себя всю полноту ответственности за свою семью
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Фото: REUTERS/Thomas Mukoya
Старейшины выходят из-под власти своих отцов, хотя традиция требует, чтобы они продолжали советоваться с родителями по поводу важных решений
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Фото: REUTERS/Thomas Mukoya
Церемония посвящения мальчиков в иль-мораны проводится сразу после олунгешерр. Подростков 14–16 лет подвергают обрезанию, они должны вынести процедуру без обезболивания
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Фото: REUTERS/Thomas Mukoya
В былые времена традиционные ритуалы собирали гораздо больше членов племени. Сегодня многие масаи перешли к оседлой жизни и отказались от традиций предков
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Фото: Getty Images
Этому воину еще предстоит долгий путь к обряду инициации в старейшины
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