Ели мясо мужики: ритуальное пиршество племени масаи

Масаи — одно из самых известных африканских племен. Народность, живущая в Танзании и Кении, сохранила традиционный уклад и древние ритуалы. Один из самых важных — олунгешерр («поедание мяса»), переход воинов в разряд младших старейшин, — в этом году пришлось перенести на осень из-за пандемии коронавируса. Подробности — в фотогалерее «Известий»