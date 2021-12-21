Вольный выбор: почему жители Мьянмы уходят в джунгли

Тысячи жителей Мьянмы собираются в секретных лагерях, надежно скрытых в джунглях, чтобы подготовиться к борьбе с военными, захватившими власть в стране в результате переворота в феврале 2021-го. Как живут и тренируются повстанцы — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Stringer
Один из лагерей расположен в горах у границы с Таиландом
На весь экран
Фото: REUTERS/Stringer
Среди повстанцев - бывшие мирные граждане самых разных профессий. На спине 34-летнего тренера по фитнесу, который скрывает свое имя, вытатуирован портрет свергнутого и задержанного лидера страны Аун Сан Су Чжи и слова «Свобода руководству»
На весь экран
Фото: REUTERS/Stringer
В лагере проводит свои дни и Ситу Маунг, бывший член парламента, который победил на выборах 2020 года
На весь экран
Фото: REUTERS/Stringer
Новобранцы учатся заряжать винтовки, устанавливать детонаторы на самодельные бомбы
На весь экран
Фото: REUTERS/Stringer
Много времени уделяется стрелковой подготовке
На весь экран
Фото: REUTERS/Stringer
Большинство нынешних обитателей лагеря бросили работу в городе, чтобы стать партизанами
На весь экран
Фото: REUTERS/Stringer
Некоторые новобранцы говорят, что взяли в руки оружие, так как новые власти не прислушиваются к голосу народа и жестоко подавляют протесты
На весь экран
Фото: REUTERS/Stringer
«Взяться за оружие - единственный выход для нас», - говорят они
На весь экран
Фото: REUTERS/Stringer
Тренировкой мирных граждан занимаются представители армейского подразделения сепаратистской партии Каренский национальный союз
На весь экран
Фото: REUTERS/Stringer
После переворота партия выразила солидарность с протестующими и позволила тысячам людей искать убежище на своих территориях
На весь экран
Фото: REUTERS/Stringer
По всей стране появились сотни подобных групп сопротивления
На весь экран
Фото: REUTERS/Stringer
Один из организаторов тренировок для мирных граждан, бывший студенческий активист, говорит, что в его группе насчитывается более 100 новобранцев, и они продолжают прибывать
На весь экран
Фото: REUTERS/Stringer
По вечерам будущие бойцы греются у костров и поют песни под гитары и скрипки, захваченные из прошлой жизни
На весь экран
Фото: REUTERS/Stringer
Моют посуду, стирают одежду и умываются бывшие клерки и музыканты в ближайшей реке
На весь экран
Фото: REUTERS/Stringer
Они признаются, что побаиваются встречи с 300-тысячной правительственной армией, но другого выхода у них нет. «Я буду горд, если умру, защищая свой народ», - говорит один из повстанцев
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.