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Вольный выбор: почему жители Мьянмы уходят в джунгли

Мирные граждане учатся стрелять из винтовок и мастерить бомбы
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В джунглях Мьянмы мирные жители всегда готовы к битве с правительством
Фото: REUTERS/Stringer
Тысячи жителей Мьянмы собираются в секретных лагерях, надежно скрытых в джунглях, чтобы подготовиться к борьбе с военными, захватившими власть в стране в результате переворота в феврале 2021-го. Как живут и тренируются повстанцы — в фотогалерее «Известий»
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В джунглях Мьянмы мирные жители всегда готовы к битве с правительством
Фото: REUTERS/Stringer
Один из лагерей расположен в горах у границы с Таиландом
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В джунглях Мьянмы мирные жители всегда готовы к битве с правительством
Фото: REUTERS/Stringer
Среди повстанцев - бывшие мирные граждане самых разных профессий. На спине 34-летнего тренера по фитнесу, который скрывает свое имя, вытатуирован портрет свергнутого и задержанного лидера страны Аун Сан Су Чжи и слова «Свобода руководству»
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В джунглях Мьянмы мирные жители всегда готовы к битве с правительством
Фото: REUTERS/Stringer
В лагере проводит свои дни и Ситу Маунг, бывший член парламента, который победил на выборах 2020 года
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В джунглях Мьянмы мирные жители всегда готовы к битве с правительством
Фото: REUTERS/Stringer
Новобранцы учатся заряжать винтовки, устанавливать детонаторы на самодельные бомбы
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В джунглях Мьянмы мирные жители всегда готовы к битве с правительством
Фото: REUTERS/Stringer
Много времени уделяется стрелковой подготовке
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В джунглях Мьянмы мирные жители всегда готовы к битве с правительством
Фото: REUTERS/Stringer
Большинство нынешних обитателей лагеря бросили работу в городе, чтобы стать партизанами
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В джунглях Мьянмы мирные жители всегда готовы к битве с правительством
Фото: REUTERS/Stringer
Некоторые новобранцы говорят, что взяли в руки оружие, так как новые власти не прислушиваются к голосу народа и жестоко подавляют протесты
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В джунглях Мьянмы мирные жители всегда готовы к битве с правительством
Фото: REUTERS/Stringer
«Взяться за оружие - единственный выход для нас», - говорят они
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В джунглях Мьянмы мирные жители всегда готовы к битве с правительством
Фото: REUTERS/Stringer
Тренировкой мирных граждан занимаются представители армейского подразделения сепаратистской партии Каренский национальный союз
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В джунглях Мьянмы мирные жители всегда готовы к битве с правительством
Фото: REUTERS/Stringer
После переворота партия выразила солидарность с протестующими и позволила тысячам людей искать убежище на своих территориях
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В джунглях Мьянмы мирные жители всегда готовы к битве с правительством
Фото: REUTERS/Stringer
По всей стране появились сотни подобных групп сопротивления
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В джунглях Мьянмы мирные жители всегда готовы к битве с правительством
Фото: REUTERS/Stringer
Один из организаторов тренировок для мирных граждан, бывший студенческий активист, говорит, что в его группе насчитывается более 100 новобранцев, и они продолжают прибывать
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В джунглях Мьянмы мирные жители всегда готовы к битве с правительством
Фото: REUTERS/Stringer
По вечерам будущие бойцы греются у костров и поют песни под гитары и скрипки, захваченные из прошлой жизни
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В джунглях Мьянмы мирные жители всегда готовы к битве с правительством
Фото: REUTERS/Stringer
Моют посуду, стирают одежду и умываются бывшие клерки и музыканты в ближайшей реке
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В джунглях Мьянмы мирные жители всегда готовы к битве с правительством
Фото: REUTERS/Stringer
Они признаются, что побаиваются встречи с 300-тысячной правительственной армией, но другого выхода у них нет. «Я буду горд, если умру, защищая свой народ», - говорит один из повстанцев
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