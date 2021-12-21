Вольный выбор: почему жители Мьянмы уходят в джунгли

Тысячи жителей Мьянмы собираются в секретных лагерях, надежно скрытых в джунглях, чтобы подготовиться к борьбе с военными, захватившими власть в стране в результате переворота в феврале 2021-го. Как живут и тренируются повстанцы — в фотогалерее «Известий»