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Врач рассказал о влиянии алкоголя на состоянии водителя за рулем

Врач Арсеньев рассказал, как влияет алкоголь на концентрацию водителя
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Врачи считают, что безопасного уровня алкоголя в крови не существует. О том, как алкоголь влияет на состояние водителя автомобиля, «Известиям» в понедельник, 27 декабря, рассказал терапевт клинической больницы, заместитель главного врача по медицинской части «РЖД-Медицина» Иваново Антон Арсеньев.

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«Медицинское и научное сообщество однозначно придерживается той точки зрения, что безопасного уровня алкоголя в крови не существует. Употребление алкогольных напитков снижает концентрацию водителя и притупляет его бдительность, замедляет скорость реакции на дороге», — уточнил специалист.

По его словам, даже минимальные дозы выпитого спиртного негативно сказываются на работе нервной системы, что впоследствии может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие и привести к гибели людей.

«Мы, медики, в целом будем подходить к теме с позиции формирования экосистемы полезных привычек, которая должна начинается с отказа от алкоголя и курения, а далее человека нужно стимулировать на внимательное отношение к своему здоровью», — заключил врач.

Ранее в этот день председатель комиссии по безопасности дорожного движения дорожного Марат Хуснуллин заявил, что допустимое количество алкоголя в крови во время вождения должно быть снижено. По его словам, процент аварийности «у тех, кто выпил бокал пива», минимален, в отличие от водителей с одним промилле алкоголя в крови.

12 октября в Минздраве рассказали «Известиям» о возможном введении уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

В тот же день Хуснуллин поручил Минздраву, Минюсту и МВД до 1 ноября разработать предложения по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и пожизненного лишения прав для нарушителей-рецидивистов. В данный момент максимально допустимая норма составляет 0,16 мг алкоголя на литр выдоха, или 0,3 г на литр крови.

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