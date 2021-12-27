Фестиваль национальных культур прошел в Петропавловске-Камчатском

Свыше сотни представителей разных национальностей приняли участие в фестивале национальных культур, народов и этнических групп Камчатки «В семье единой», который проходит на полуострове раз в два года уже 19 лет. В этот раз мероприятие состоялось в концертном зале филармонии «Октябрьский» в Петропавловске-Камчатском.

На гала-концерте можно было посмотреть выступления коллективов национальных объединений Камчатской региональной общественной организации «Содружество» и учреждений культуры. В празднике приняли участие региональная общественная организация киргизов Камчатского края «Ала-Тоо», камчатское региональное белорусское землячество, местная национально-культурная автономия украинцев, родовая община ительменов «Пимчах Мэлвон», бурятское землячество «Байкал». Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 2022-й Годом культуры коренных народов в регионе. По его словам, запланировано несколько крупных мероприятий: шестой Межрегиональный фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники», кочующий фестиваль традиционных ремесел и народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Камчатского края «Мастера земли Уйкоаль», гастрономический фестиваль «Экологическая кухня северных народов Камчатки», традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия». В следующем году исполнится 325 лет с момента присоединения камчатской земли к территории России.