Год культуры коренных народов объявили в Камчатском крае

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 2022 год Годом культуры коренных народов в регионе. По его словам, запланировано несколько крупных мероприятий: шестой Межрегиональный фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники», кочующий фестиваль традиционных ремесел и народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Камчатского края «Мастера земли Уйкоаль», гастрономический фестиваль «Экологическая кухня северных народов Камчатки», традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия».

В 2022 году исполнится 325 лет с момента присоединения камчатской земли к территории России, пишет ИА KamchatkaMedia. Владимир Солодов заявил, что в начале следующего года в краевой парламент будет внесен законопроект о гарантиях прав коренных малочисленных народов.

В России ведутся работы по созданию списка граждан, которые относятся к коренным малочисленным народам. Подать документы для включения в список граждане теперь смогут в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

Цель создания списка — упростить оформление льгот для представителей малочисленных коренных народов. Им не придется собирать пакет документов для подтверждения национальной принадлежности. Порядок должен заработать с февраля 2022 года.