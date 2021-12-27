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Суд продлил арест советнику главы «Роскосмоса» Сафронову

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Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщила пресс-служба суда в Telegram.

Заподозрили в измене: что известно о задержании советника главы «Роскосмоса»
Занимающий эту должность журналист Иван Сафронов был задержан в Москве утром 7 июля

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Сафронову срок содержания под стражей до 7 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.

В свою очередь, адвокат Сафронова Дмитрий Талантов уведомил журналистов, что защита обжалует решение суда.

2 ноября Сафронову в окончательном обвинении в государственной измене вменили новый эпизод — о передаче за границу сведений о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии. По данным следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и немецкой BND (разведке). Воронина задержали в Москве по подозрению в госизмене в феврале 2021 года.

Советник главы «Роскосмоса» был задержан 7 июля 2020 года в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сафронов свою вину не признал и отказался от сделки со следствием. Уточняется, что ФСБ РФ подозревает его в работе на одну из спецслужб стран НАТО.

Как отметил 10 декабря 2020 года президент России Владимир Путин, дело в отношении Сафронова было возбуждено не за его журналистскую деятельность, а за передаваемую информацию при работе в «Роскосмосе». Обвиняемый работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». В мае 2020-го его назначили советником главы госкорпорации «Роскосмос».

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