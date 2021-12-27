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Захарова оценила предложение Верке Сердючке стать президентом Украины

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление журналистки Алеси Бацмы о том, что артист Алексей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, мог бы выдвинуть свою кандидатуру на выборах в президенты Украины в 2019 году.

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По словам Бацмы, Данилко в отличие от украинского лидера Владимира Зеленского пожелал «сохранить себя», поэтому не стал участвовать в выборах. При этом артисту готовы были оказать финансовую помощь, добавила журналистка.

«Меня что поражает. Те, кто сейчас топят Зеленского, пару лет назад топили за него. Как интересно: глагол тот же, а падеж и частицы разные. Может, это не падеж и частицы, а падеж частиц?» — написала Захарова в Telegram.

Перед выборами украинского президента в 2019 году Данилко допускал выдвижение своей кандидатуры. Тогда он сказал, что не видит ничего страшного в том, чтобы заняться политикой, поскольку шоумена Зеленского уже продвигают в кандидаты на выборах.

Зеленский — шестой президент Украины, он вступил в должность 20 мая 2019 года. До избрания главой государства получил широкую известность как комедийный актер.

20 декабря 2021-го года опрос показал уровень недоверия украинцев к Зеленскому. Ему доверяют лишь 38% граждан, в то время как 61% жителей страны, наоборот, не верят главе государства.

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