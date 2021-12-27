«Роснефть» и bp подвели итоги 20-летнего сотрудничества

Компания «Роснефть» подвела итоги стратегического сотрудничества с сетью автозаправочных комплексов bp. Совместная деятельность компаний насчитывает более 20 лет. Об этом говорится в опубликованном 27 декабря пресс-релизе «Роснефти».

Первый автозаправочный комплекс bp в Москве появился в 1996 году. За это время компания открыла уже 122 станции, которые расположены в столице и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Пскове, Тверской, Смоленской и Новгородской областях.

«Роснефть» является оператором сети bp. В настоящее время совместная деятельность компаний основывается на добычных проектах в России. Активное сотрудничество в данной сфере bp и «Роснефть» начали в 1998 году.

В 2006 году, когда состоялось первичное публичное размещение акций ПАО «НК «Роснефть», bp приобрела 1,25% акций компании. По итогам сделки по покупке «Роснефтью» компании ТНК-ВР в 2013 году bp стала владельцем еще 18,5% акций. На данный момент bp является крупнейшим частным акционером «Роснефти» с долей 19,75% акций, а также ведущим британским инвестором в российскую экономику с общим объемом инвестиций $18 млрд.

При этом сотрудничество компаний основывается на интегральном подходе и затрагивает работу сразу в нескольких направлениях: торговля нефтепродуктами, технологии и цифровизация, охрана труда, охрана окружающей среды, а также социальные программы и подготовка кадров.

Так, с 2015 года «Роснефть» и bp совместно с индийскими компаниями в рамках ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» разрабатывают Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири. В рамках проекта уже завершено строительство основных объектов второй очереди обустройства месторождения. Уровень добычи составляет 14 тыс. т в сутки. За 2020 год было добыто 4,8 млн т жидких углеводородов.

Кроме того, продолжается совместная работа по освоению Харампурского и Фестивального лицензионных участков в Западной Сибири в рамках проекта «Харампурнефтегаз».

Еще одним значимым направлением сотрудничества компаний является проект освоения газового месторождения «Зохр» в Египте, которое было открыто в 2015 года. В августе 2019, уже через два года после начала разработки месторождения, удалось достигнуть проектного уровня суточной добычи газа, а именно 76 млн кубометров.

Не менее важной темой взаимодействия «Роснефти» и bp является деятельность в сфере углеродного менеджмента. Соглашение об этом стороны подписали в феврале 2021 года. В рамках сотрудничества компании определяют дальнейшие возможности для улучшения показателей сокращения выбросов парниковых газов.

21 декабря совет директоров «Роснефти» одобрил стратегию нефтяной компании до 2030 года, она получила название «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Стратегия направлена на развитие предыдущих достижений, а также учитывает актуальные тенденции, связанные с климатической повесткой.