Совет директоров одобрил стратегию «Роснефть-2030»

Совет директоров «Роснефти» одобрил стратегию нефтяной компании до 2030 года, она получила название «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Об этом сообщается на сайте нефтяной компании во вторник, 21 декабря.

Стратегия направлена на развитие предыдущих достижений, а также учитывает актуальные тенденции, связанные с климатической повесткой.

«Сегодня Совет директоров одобрил новую Стратегию и заложил фундамент развития компании на десятилетия вперед. Новая стратегия, будет способствовать более чем двукратному увеличению свободного денежного потока к 2030 году и обеспечит стабильный рост стоимости компании для акционеров и инвесторов. При этом цели стратегии по снижению выбросов подтверждают статус компании как ответственного поставщика энергоресурсов и одного из лидеров энергоперехода в РФ», — прокомментировал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

В частности, компания ставит перед собой цель достигнуть чистой углеродной нейтральности к 2050 году по выбросам Областей охвата 1 и 2. В реализации этой цели «Роснефти» поможет осуществление к 2030 году ряда стратегических инициатив в области сокращения выбросов. В их числе сокращение на 25% выбросов Областей охвата 1 и 2 по сравнению с 2020 годом; достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа; сокращение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2%; постепенный перевод собственного транспорта Компании на низкоуглеродные виды топлива; производство и реализацию авиатоплив со сниженным углеродным следом.

Стратегия «Роснефть-2030» также нацелена на удержание лидерства по удельным затратам на добычу. В области добычи углеводородов целевым ориентиром является показатель в 330 млн т.н.э., а одним из ключевых драйверов роста станет флагманский проект компании «Восток Ойл».

Доцент финансового университета при правительстве России Валерий Андрианов, комментируя «Известиям» новую стратегию компании, отметил, что инвесторов привлекают «разумный подход к требованиям энергоперехода и отсутствие истеричной «зеленой» кампанейщины».

«Очевидно, что новая стратегия возникла не на пустом месте. В ее основе лежит точный, почти ювелирный расчет и стратегическое планирование. Компания досрочно достигла ранее заявленных целевых ориентиров и чувствует в себе силы развить и приумножить этот успех. Нет никаких сомнений, что задачи новой стратегии также будут успешно выполнены», — подчеркнул он.

10 декабря крупнейший американский инвестиционный банк J.P.Morgan включил «Роснефть» в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира в 2022 году. Аналитики отметили высокую привлекательность проекта «Восток Ойл»: низкие удельные затраты на добычу, а также низкий углеродный след, уровень которого на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, делает его одним из самых перспективных добычных проектов.