Эксперт назвал выгодные для покупки в преддверии Нового года активы

В первой половине 2022 года более перспективно будет вкладваться в ПИФы акций, а во второй — в фонды облигаций. Об этом сообщил «Известиям» портфельный управляющий «Сбер Управление активами» Илья Купреев в среду, 5 января.

«Наиболее привлекательно в этом году выглядят фонды акций широкого рынка, сырьевого и финансового секторов, а также гособлигации. Из потенциально более доходных, но и рисковых направлений стоит отметить рынок электрокаров, биотехнологий и развитие космической индустрии», — рассказал Купреев.

По его словам, люди ищут новые возможности для вложения собственных средств не только из-за новогодних премий, 13-й зарплаты и окончания срока банковских вкладов. Также на рынок обычно приходит так называемое рождественское ралли — исторически подтверждающийся рост фондового рынка. Так, рост индекса S&P 500 после Рождества в течение семи торговых сессий рос в 78% случаев в период с 1958 по 2021 год. А инвесторы в среднем за этот период получали среднюю доходность в 1,3%.

«Этот год не исключение, игроки на фондовом рынке также ожидают «приятного бонуса» и роста доходности, что особенно актуально из-за растущей инфляции и неопределенности на мировых финансовых площадках», — рассказал специалист.

По мнению эксперта, рост рынков акций продолжится в новом году. Этому будут способствовать продолжение роста мировой экономики «уверенными темпами», снижение инфляционного давления «благодаря расшитию узких мест» в цепочках поставок товаров, «относительно высокие цены» на сырьевые товары, а также сохранение в целом стимулирующей политики правительствами и центробанками ведущих стран мира.

Купреев считает, что европейский рынок акций выглядит привлекательнее по сравнению с рынком США благодаря относительно более низкой оценке, большему уклону индексов в сторону циклических компаний и более высокой чувствительности к вероятному снятию локдаунов.

Российский фондовый рынок, по его словам, может стать «основным бенефициаром благоприятной конъюнктуры на глобальных рынках капитала» благодаря высокой доле циклических и сырьевых бумаг в индексах, а также одной их самых высоких дивидендных доходностей. Кроме того, Россия обладает устойчивой экономикой по сравнению с экономиками других развивающихся стран в целом и в каждой отрасли в частности, подчеркнул он.

По ожиданиям «Сбер Управление активами», в конце 2022 года индекс Московской биржи превысит 4400 пунктов.

Купреев рассказал, что нефть сохранит привлекательность и в первой половине 2022 года. Циклические секторы, в том числе сырьевой и энергетический, выигрывают от роста экономики, но во втором полугодии рост, по его словам, может замедлиться.

Он также назвал перспективным IT-сектор, но цены на бумаги таких компаний довольно высокие, поэтому вкладываться нужно на срок от трех лет и более и быть готовым к «серьезным колебаниям цены в определенные моменты». Кроме того, стоит отметить перспективные «новые» сектора экономики, такие как электромобили, возобновляемые источники энергии, биотех, космос, добавить он.

Специалист считает, что для снижения риска часть средств целесообразно вложить в ПИФы облигаций. Облигации федерального займа (ОФЗ) в настоящий момент выглядят перспективно благодаря сравнительно высоким текущим ставкам, сказал он.

«В 2022 году данный тренд, вероятно, развернется, поскольку цикл ужесточения денежно-кредитной политики в России близок к своему завершению. Это в свою очередь приведет к росту цен облигаций и двузначному совокупному доходу в совокупности с купонными выплатами. ОФЗ выглядят привлекательными на горизонте инвестиций в 1–2 года», — сообщил он.

Для консервативных инвесторов эксперт видит определенную привлекательность в ОФЗ-ПК — выпусках с плавающим купоном, привязанным к ставке Ruonia, которая в свою очередь тесно коррелирует с ключевой ставкой. Они остаются более доходной и ликвидной альтернативой депозитам, имеют минимальный процентный риск, а их купоны будут расти при дальнейшем росте ключевой ставки.

17 декабря на пресс-конференции после совещания по ключевой ставке глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что худшее финансовое решение в случае с инвестированием — это импульсивность и действия под влиянием чужих советов. При вкладывании средства она посоветовала исходить не из чужого примера, а из собственного анализа доходов и расходов.