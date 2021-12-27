ЦБ опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами физлиц

Центробанк (ЦБ) России не намерен вводить новую отчетность для банков, чтобы осуществлять контроль за операциями банковских лиц. Это в понедельник, 27 декабря, следует из сообщения пресс-службы регулятора, которое поступило в распоряжение «Известий».

В ЦБ отметили, что планируют собирать только обезличенную информацию при риске использования кредитных организаций для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

В регуляторе добавили, что проводят консультации с отдельными банками по этому вопросу и оказывают методологическую помощь.

«Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — говорится в сообщении регулятора.

Речь идет о тех случаях, когда крупные суммы денег поступают за короткое время на адреса одних и тех же получателей. В таких ситуациях обычно речь идет не об обычных расчетах, так как видна «очевидная попытка проведения нелегальных операций», уточнили в Центробанке.

В случае выявления подобных рисков в ЦБ могут запросить у банков «обезличенные реестры тех переводов физлиц, которые соответствуют определенным критериям». Информация о личных данных запрашиваться не будет. В регуляторе отметили, что работа не предполагает контроля за операциями физических лиц.

Ранее в этот день в СМИ появилась информация, что ЦБ с 2022 года начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, пишет сайт «Газета.Ru».

По данным источников, регулятор может использовать полученные от банков отчеты для контроля за серым предпринимательством, когда люди принимают на карту платежи за свои товары или услуги.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, комментируя подобные сообщения, рассказ «Известиям», что ЦБ разрабатывает алгоритмы, позволяющие с высокой степенью точности определять по поведению конкретного лица природу конкретного денежного потока.

Как добавила председатель правления Национального платежного совета Алмы Обаевой, регулятор может устанавливать любые формы отчетности, какие считает необходимым для надзора за кредитными организациями. Она уточнила: у ЦБ есть базовый функционал — статистический, аналитический, а также мотивационный, и он должен понимать смысл переводов. Одна из причин того, что Банк России хочет разобраться в мотивационной части перечислений, — взрывной рост их числа, полагает эксперт.