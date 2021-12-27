Экономисты разъяснили разрабатываемые ЦБ алгоритмы по контролю за переводами

Банк России разрабатывает алгоритмы, позволяющие с высокой степенью точности определять по поведению конкретного лица природу конкретного денежного потока. Об этом заявил «Известиям» 27 декабря Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, комментируя сообщения о планах ЦБ ввести контроль всех переводов между россиянами.

Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на источники сообщили, что ЦБ планирует запрашивать у банков информацию обо всех денежных переводах граждан, в том числе персональные данные отправителей и получателей.

Представитель платежной компании QIWI подтвердил получение такой формы для предоставления отчетности. Зампредседателя правления Совкомбанка Олег Машталяр заявил, что Центробанк начнет проводить мониторинг денежных переводов с января 2022 года.

По данным источников, регулятор может использовать полученные от банков отчеты для контроля за серым предпринимательством, когда люди принимают на карту платежи за свои товары или услуги.

«Собирая все транзакции и в конце концов, сопоставляя их с налоговыми данными, можно будет выявлять недоимки и доначислять налоговые требования. При желании ЦБ может и сейчас посмотреть любые транзакции, но по новой форме это будет сделать проще», — рассказал Домащенко.

По словам председателя правления Национального платежного совета Алмы Обаевой, регулятор может устанавливать любые формы отчетности, какие считает необходимым для надзора за кредитными организациями. Она уточнила: у ЦБ есть базовый функционал — статистический, аналитический, а также мотивационный — он должен понимать смысл переводов. Одна из причин того, что Банк России хочет разобраться в мотивационной части перечислений — взрывной рост их числа, полагает эксперт.

Обаева отметила, что у каждого отправления денег есть смысл. Большая часть внутренних платежей — это перевод самому себе из одного банка в другой. Это не делает экономику, это просто транспорт денег, указала она.

«Второе — перевод денег с социальным аспектом: люди переводят близким родственникам, трансграничные перечисления трудовых мигрантов за границу. Это тоже не делает экономику, но составляет большой объем переводов», — рассказала специалист.

Третья группа переводов — это скрытые платежи. Например, оплата помидоров на рынке денежным переводом на карту лично продавцу. По предположению эксперта, регулятор хочет понять, есть ли скрытые платежи, их объем и региональность. ЦБ хочет отличать платежи от переводов.

Четвертая группа перечислений, по ее словам, — это мошеннические переводы, когда человек самостоятельно отправляет деньги злоумышленникам, поскольку его обманули с помощью социальной инженерии.

«Перед Банком России стоит сложнейшая задача по борьбе с мошенническими переводами. Передачу мошенникам наличных остановить нельзя, а перевод — возможно. Для этого нужно много вводных: понять, что это мошенническое действие. Это отдельная задача, ее надо глубоко изучать и останавливать отдельные операции. В ином случае можно все остановить — это не то, куда мы стремимся», — пояснила председатель правления Национального платежного совета.

По ее ожиданиям, в отношении «псевдоплатежей» — в адрес продавцов — Центробанк не будет сразу вводить запретительные меры, а сначала изучит ситуацию, затем — обсудит ее с рынком и сделает выводы. Для клиентов может быть введена дополнительная авторизация, например, обязательное оказание причины перевода, предположила Обаева. Она подчеркнула, что при приеме денег ЦБ может отслеживать частотность переводов: обычным гражданам ежедневно не приходят сотни перечислений по 100–200 рублей. Вряд ли такие платежи запретят, но, возможно, появится какой-то аналитический рычаг, резюмировала она.