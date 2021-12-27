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Опубликовано видео с места пожара в общежитии МАДИ в Москве

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«Известия» 27 декабря публикуют видеозапись с места возгорания в общежитии Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

На кадрах видно, как из окон валит густой дым. Также на видеозаписи можно увидеть задымленные коридоры здания.

Возгорание в общежитии вуза произошло 27 декабря. Как уточнили очевидцы, пожар возник в одной из комнат в здании в Кочновском проезде. Площадь возгорания составила 3 кв. м, горели личные вещи и мебель жильцов. Огонь был потушен, пострадавших нет. Эвакуировано более 250 человек.

Также в понедельник задымление было зафиксировано в детском саду в городе Раменское Московской области, детей эвакуировали. В управлении МЧС уточнили, что открытого горения на территории учреждения нет.

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