Задымление произошло в детском саду в подмосковном Раменском

Задымление произошло в детском саду в городе Раменское Московской области, детей эвакуировали. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

В ведомстве уточнили, что открытого горения на территории учреждения нет. При этом, по некоторым данным, в саду произошел пожар.

Ранее в этот день пожар произошел в торговом комплексе «Руслан» во Владивостоке. В 08:26 (мск) возгорание было полностью ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал, причины пожара устанавливаются.

Всего в ликвидации огня были задействованы порядка 50 человек и 17 единиц техники. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.