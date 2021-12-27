Пожар на рынке во Владивостоке потушили

Возгорание в торговом комплексе «Руслан» во Владивостоке полностью ликвидировано. Как сообщили в региональном главке МЧС 27 декабря, пожар потушили в 08:26 (мск).

В результате происшествия никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются.

О пожаре стало известно ранее, в понедельник. Информация о возгорании на улице Пихтовой поступила на телефон пожарно-спасательной службы в 04:23 мск.

Позднее в МЧС РФ по Приморскому краю сообщили, что в 05:58 (мск) открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара в торговом комплексе составила 300 кв. м.

Всего ликвидации огня были задействованы порядка 50 человек и 17 единиц техники. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.