Ледовый каток торжественно открыли в Магадане

В Магадане открыли каток возле праздничной елки на Магаданской площади. Мероприятие началось с выступления юных фигуристок.

Самые активные семьи участвовали в конкурсах и развлечениях. Лучшие были отмечены памятными призами и медалями. Малышей развлекали герои мультипликационных фильмов в виде ростовых кукол, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии Магадана. В городе также работает крытый каток на Промышленном проезде. Для любителей катания на коньках готовят лед на городском стадионе.

Ледовые катки в Удмуртии открылись уже в начале декабря благодаря подходящим для этого погодным условиям. Так, в Ижевске каток на стадионе «Динамо» работает с 11 декабря. В Глазове ледовый каток и хоккейная коробка стадиона «Прогресс» работают ежедневно с 6 декабря, вход свободный. О планах открыть для всех желающих каток сообщила и администрация стадиона «Знамя» в Воткинске.