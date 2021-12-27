Украинские депутаты подрались из-за конфликта на дороге

В украинском Бердянске два депутата подрались в результате дорожного конфликта. Об этом 27 декабря сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области.

«Мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения. Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге. Сотрудники полиции установили, что оба участника являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ст. 125 УК Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).

Ранее, 31 июля, произошла драка между бывшим секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком и советником главы офиса президента Тимофеем Миловановым. В ходе празднования дня рождения Данилюка между мужчинами произошла словесная перепалка. Именинник потребовал, чтобы Милованов покинул мероприятие. Советник главы офиса попрекнул оппонента тем, как он «во времена Януковича работал», после чего виновник торжества пришел в ярость и ударил Милованова в глаз со словами: «Я с первых дней был на майдане!».