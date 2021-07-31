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Экс-секретарь СНБО Украины ударил советника главы офиса Зеленского

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Между бывшим секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком и советником главы офиса президента Тимофеем Миловановым произошла драка, пишет 31 июля «Украинская правда».

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По данным издания, в ходе празднования дня рождения Данилюка между мужчинами произошла словесная перепалка. Именинник потребовал, чтобы Милованов покинул мероприятие. Советник главы офиса попрекнул оппонента тем, как он «во времена Януковича работал», после чего виновник торжества пришел в ярость и ударил Милованова в глаз со словами: «Я с первых дней был на майдане!».

Советник главы офиса президента прокомментировал инцидент на своей странице в Facebook.

«Это была активная фаза дебатов. Но, к сожалению, это правда. Данилюк неадекватный. Его нельзя допускать к государственной службе. В США он бы сел в тюрьму», — написал Милованов.

По его словам, конфликт возник из-за недопуска Данилюка на должность председателя Бюро экономической безопасности. В беседе с изданием «Страна» Милованов отметил, что еще не решил, будет ли подавать заявление в полицию.

17 июня в Верховной раде произошла потасовка. Конфликт начался во время рассмотрения поправок к законопроекту о реформе нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Поводом для драки послужили слова депутата от партии «Слуга народа» Никиты Потураева о необходимости «расстрелять «Оппозиционную платформу». Потураев заявил, что эпоха бедности закончится в стране тогда, когда восставший народ расстреляет членов фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Это спровоцировало драку между представителями оппозиции и пропрезидентской партии.

После небольшого перерыва Потураев извинился, подчеркнув, что его слова «не были призывом к насильственным действиям и никто в зале не заслуживает репрессий».

Депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко рассказал, что хочет подать в суд, несмотря на извинения Потураева.

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