Стоимость поздравления от Деда Мороза выросла на 68% с 2018 года

Средняя стоимость поздравления от Деда Мороза в России с 2018 года выросла на 68% и составила 1755 рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта Tinkoff Data, изучившего сведения в открытых источниках и популярные сайты объявлений за последние четыре года. Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».

Основной рост цены пришелся на пандемийный 2020 год. Тогда к издержкам актеров в сфере развлечений и аниматоров добавились затраты на дезинфицирующие средства и маски, а мероприятий стало существенно меньше, из-за чего пришлось поднять стоимость выступлений.

Среди городов-миллионников самая высокая стоимость этой услуги в Москве — 2200 рублей. В топ городов с самой высокой ценой вошли также Санкт-Петербург (1902 рубля), Ростов-на-Дону (1835 рублей), Нижний Новгород (1825 рублей) и Екатеринбург (1750 рублей). Минимальная стоимость среди городов-миллионников — в Самаре: в среднем поздравление в этом городе стоит 1466 рублей.

В Москве самое дорогое поздравление, попавшее в выборку, составляет 15 000 рублей. В него входит развлекательная программа с Дедом Морозом и одним из героев фильма «Трансформеры» на выбор — с Оптимус Праймом, Бамблби, Мегатроном и Сентинейлом.

Другая необычная и дорогостоящая услуга в Москве и регионах — поздравление через окно с участием промышленного альпиниста. Такое поздравление обойдется в 6000 рублей в городах-миллионниках, 5000 рублей в Барнауле и 3000 рублей в городах с населением более полумиллиона жителей, например в Рязани. Меньшие цены за такую услугу за пределами городов-миллионников можно объяснить меньшими ценами на снаряжение, без которого не обойтись Деду Морозу–экстремалу.

Несмотря на колебание цены по регионам, расходы на поздравления от Деда Мороза составляют одинаковую долю по всей стране — 3% от средних ежемесячных трат жителя города.

По прогнозу AI-сервиса аналитики и прогнозирования бизнес-процессов ETNA, средний чек на поздравления от Деда Мороза продолжит расти: в 2022 году средняя стоимость услуг составит 2030 рублей.

Ранее, 21 декабря, сообщалось, что перед Новым годом спрос на организацию мероприятий в Санкт-Петербурге вырос на 50%. Отмечалось, что наиболее популярной услугой у заказчиков является поздравление от Деда Мороза. Аниматоров по этому запросу стали искать в 3,5 раза чаще за первую неделю декабря.