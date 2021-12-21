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Спрос на праздничные мероприятия в Петербурге вырос на 50% перед Новым годом

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Перед Новым годом спрос на организацию мероприятий в Петербурге вырос на 50%, пишет 21 декабря газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные «Авито.Услуг».

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Эксперты связывают эту тенденцию с рядом факторов — от пандемии Covid-19 до повышенного спроса перед зимними праздниками

Наиболее популярной услугой у заказчиков является новогоднее поздравление от Деда Мороза. Аниматоров по этому запросу стали искать в 3,5 раза чаще за первую неделю декабря.

На 20% вырос спрос на ведущих корпоративов. Организаторы мероприятий также отмечают актуальность заказа квестов в предновогодний период.

«В среднем перед Новым годом спрос растет на 50–70%. Для квестов всегда есть два больших сезона — Хэллоуин и Новый год. Сейчас наступил тот самый период постоянных дедлайнов», — рассказал в беседе с ДП ведущий квестов в компании ZdesIgra и управляющий креативным пространством SkyRoom Глеб Дружинин.

Он указал, что в этом году спрос на подобные мероприятия значительно превышает прошлогодний, так как в 2020 году перед праздниками были введены ограничения из-за распространения коронавируса.

В 2021 из-за инфекции значительно повысился спрос на аниматоров с антителами. Но в отличие от 2020 года кроме анализа у исполнителя могут попросить сертификат о прививке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Петербург накрыла праздничная лихорадка».

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