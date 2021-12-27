В Забайкалье грунтовые воды прорвали дамбу

Грунтовые воды прорвали действующую дамбу в поселке Кокуй Сретенского района Забайкалья. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщается на сайте регионального правительства.

«К сожалению, одну из двух созданных в Кокуе дамб властям района не удалось удержать. Вода пошла в сторону села. Сейчас по водоотводным каналам постараемся отвести воду в реку, после чего приступим к восстановлению дамбы», — приводит пресс-служба слова губернатора.

В региональном МЧС сообщили, что прорыв дамбы не создает угрозы забайкальскому селу Кокуй.

«Данная ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю. Угрозы населенному пункту нет», — говорится в сообщении.

Как передали в ведомстве, чтобы остановить распространение водных потоков, рабочие с помощью тяжелой техники дважды пытались сделать насыпь. Однако из-за интенсивности потока ее размывало. Сейчас специалисты проводят водоотводную канаву.

К устранению последствий прорыва дамбы привлечены 11 человек, отметили в ведомстве.

Ранее, 25 декабря, глава Крымского района Кубани Сергей Лесь призвал жителей Мерчанского сельского поселения приготовиться к эвакуации в пункт временного размещения из-за подъема воды в реке Абин. Позже сообщалось о снижении уровня воды в реке после угрозы подтопления в Краснодарском крае из-за обильных дождей.