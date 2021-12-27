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Четыре человека погибли при пожаре в Улан-Удэ

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В результате пожара в многоквартирном доме в Улан-Удэ погибли четыре человека, проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в понедельник, 27 декабря, в пресс-службе регионального СУ СК.

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Уточняется, что инцидент произошел в ночь на понедельник в квартире на втором этаже многоквартирного деревянного дома, расположенного на улице Революции 1905 года.

«Во время тушения пожара внутри обнаружены тела четырех молодых людей, личности которых сейчас устанавливается. Остальные жильцы дома не пострадали. По данному факту проводится доследственная проверка», — следует из материала.

Как удалось установить следователям, ночью молодые люди распивали в квартире спиртные напитки, когда начался пожар, предположительно, из-за отопительного прибора.

«Ночью, когда все уснули, в спальне, где находился обогреватель, произошло возгорание. Молодые люди, находившиеся внутри, погибли», — пояснили в СК.

Пожарных вызвали соседи, которые заметили распространившийся из квартиры дым.

Следователи выясняют подробности произошедшего.

Ранее, 27 декабря, в жилом доме в Удмуртии произошел пожар, унесший жизнь троих человек, включая ребенка. Как выяснили «Известия», огонь вспыхнул в частном доме в городе Сарапуле. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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