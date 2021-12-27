Правительство РФ выделило 500 млн рублей на визы спортсменам для ОИ-2022

Правительство экстренно выделило из бюджета почти 500 млн рублей для решения визовых сложностей, возникающих у российских спортсменов во время отборочных туров на Олимпиаду в Пекине. Об этом 27 декабря заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, сейчас формирование команды из РФ находится на заключительном этапе. При этом в расширенном списке более 600 спортсменов в 13 видах спорта.

«У нас, конечно, есть определенные обстоятельства, связанные с тем, что в некоторые страны для участия в отборочном этапе, например, в Америку, чтобы получить визу, нужно лететь в третьи страны, где есть визовые центры. Поэтому правительство экстренно выделило почти полмиллиарда рублей, для того чтобы наши сборники могли слетать и получать визу», — заявил он в интервью «РИА Новости».

Эта ситуация создает неудобства и мешает тренировочному процессу, подчеркнул Чернышенко. Однако он добавил, что «трудности делают нас сильнее, мы и это преодолеем, и все равно будем побеждать».

По словам вице-премьера, окончательный список команды будет сформирован в конце января по окончанию отборочных турниров.

Как добавил вице-премьер, Россия представительно выступит и на Паралимпийских играх. Сейчас РФ удалось получить 49 лицензий, это 69 спортсменов, и окончательный состав — до 75 спортсменов.

«Отрадно, что очень высокий уровень вакцинации среди наших спортсменов — более 85% наши спортсмены защищены, так что пожелаем им здоровья», — резюмировал Чернышенко.

Проблема с визами у российских спортсменов связана с дипломатическим конфликтом между Москвой и Вашингтоном. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.

26 декабря олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился ожиданиями от предстоящих выступлений российских фигуристок на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

Ранее, 21 декабря, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что более 1 млрд рублей потрачено на подготовку к Олимпиаде-2022.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.