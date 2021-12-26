Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на острове Крит

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 в Средиземном море недалеко от побережья греческого острова Крит. Информация об этом следует из сообщения Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение зафиксировано 26 декабря в 18:59 по времени UTC (21:59 мск). Эпицентр располагался в 175 км к востоку от города Ираклион. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Как сообщила газета Proto Thema, это уже второе землетрясение в регионе за прошедший день. До этого, в воскресенье днем, на Крите ​​ощущался толчок силой 5,2 балла по шкале Рихтера. По данным Геодинамического института, землетрясение произошло в 46 км к югу от Кассоса, а глубина очага составила 8,9 км.

28 сентября на греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,3. Очаг залегал на глубине 13,9 км.

За день до этого на острове также произошло землетрясение, магнитуда составила 6,5. Эпицентр располагался в 20 км от Ираклиона. В результате сейсмособытия погиб один местный житель, пострадали десятки человек.