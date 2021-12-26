Умер озвучивавший Дамблдора актер дубляжа Андрей Ярославцев

Умер известный актер дубляжа Андрей Ярославцев. Ему было 64 года. Причина смерти — COVID-19. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил его коллега Дмитрий Череватенко.

Андрей Ярославцев был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа. Он родился 6 августа 1957 года в Москве. После окончания школы поступил в Театральном училище имени Щукина, которое окончил в 1978 году. В том же году был принят в группу Театра имени Вахтангова.



Позже начался его путь в дубляже. За свою карьеру он озвучил порядка 240 кинокартин. Голосом Андрея говорят такие персонажи, как Оптимус Прайм («Трансформеры»), Альбус Дамблдор («Гарри Поттер»), Гимли («Властелин колец») и многие другие.