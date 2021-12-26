В Москве произошла драка со стрельбой в кальянной
В кальянной на юго-востоке Москвы произошла драка со стрельбой. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что инцидент случился рано утром в заведении на улице Братиславской. На место прибыла полиция, девять участников драки были доставлены в отдел.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
30 июля в Москве несколько человек устроили драку со стрельбой в ТЦ. По словам очевидцев, в магазине на Верхней Красносельской улице был слышен минимум один выстрел. Позже было опубликовано видео инцидента. На кадрах слышны крики участников конфликта и звуки выстрелов.