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В Москве произошла драка со стрельбой в кальянной

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В кальянной на юго-востоке Москвы произошла драка со стрельбой. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает РЕН ТВ.

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Отмечается, что инцидент случился рано утром в заведении на улице Братиславской. На место прибыла полиция, девять участников драки были доставлены в отдел.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

30 июля в Москве несколько человек устроили драку со стрельбой в ТЦ. По словам очевидцев, в магазине на Верхней Красносельской улице был слышен минимум один выстрел. Позже было опубликовано видео инцидента. На кадрах слышны крики участников конфликта и звуки выстрелов.

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