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Опубликовано видео драки со стрельбой в московском ТЦ

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В пятницу, 30 июля, на Верхней Красносельской улице в Москве произошла драка со стрельбой в ТЦ. Видео из магазина публикует канал РЕН ТВ.

На видео слышны крики участников конфликта и звуки выстрелов. Также на кадрах из ролика видно, как группа мужчин избивает ногами другого участника инцидента.

В драке принимали участие около 20 человек, уточнил источник ТАСС. По предварительным данным, все они являются иностранными гражданами.

Ранее сообщалось, что конфликт произошел в 17:00 мск. На место инцидента прибыли сотрудники полиции, которые задержали нескольких подозреваемых.

Информации о пострадавших не поступало. По факту произошедшего проводится проверка.

Днем ранее массовая драка произошла на западе Москвы. Конфликт с участием дворников и работников дорожных служб случился на улице Крылатские Холмы. Причиной драки стал неубранный мусор. Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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