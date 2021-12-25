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Японский турист удивился низким ценам на телекоммуникации в России

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Туриста из Японии приятно удивили низкие цены на сотовую связь и доступность бесплатного Wi-Fi в России. Своими наблюдениями от путешествия по стране он поделился в своей колонке на портале Yahoo News Japan.

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«Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе», — написал он.

Японец сделал вывод, что мобильный интернет российским пользователям вообще не нужен, так как в стране есть бесплатный Wi-Fi в ресторанах, торговых центрах и общественном транспорте.

По мнению путешественника, Россию можно считать «Wi-Fi-раем», поскольку пользователи могут легко подключить интернет дома и выбрать оператора из большого числа провайдеров.

Также житель Страны восходящего солнца обратил внимание на большое качество услуг от российских интернет-провайдеров. Автор написал, что изменение тарифного плана происходит моментально, чего в Японии нет.

В июне финская журналистка Арья Паананен, посетившая Россию, восхитилась преображениями Петрозаводска. Репортер подчеркнула, что к 100-летней годовщине образования Карелии, которая выпала на 2020 год, власти Петрозаводска провели не просто «косметический ремонт». Так, она заметила отремонтированную ротонду, «сияющие в центре города дома», а также появившиеся на Онежской набережной тренажеры.

Репортер не забыла упомянуть и отличное чувство юмора местных женщин, а также сшитое в Белоруссии платье, которое осталось у финской журналистки на память о путешествии.

Ранее, в апреле, финско-шведская журналистка Анна-Лена Лаурен поделилась с читателями издания Göteborgs-Posten впечатлениями от уклада жизни россиян. Она отметила, что в России можно легко найти общий язык со многими ее жителями и легко вести социальную жизнь.

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