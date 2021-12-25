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Сестра Дмитрия Маликова будет получать пенсию в 44 года

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Солистка группы «Новые самоцветы», сестра певца Дмитрия Маликова Инна Маликова через суд добилась выплаты пенсии. Об этом 24 декабря сообщает kp.ru.

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44-летняя артистка подала заявление на получении пенсии в Пенсионный фонд, но получила отказ. Ей пришлось обратиться в суд, чтобы добиться права на страховые выплаты.

Дело в том, что Маликова имеет звание заслуженной артистки России. Данная категория граждан может получать пенсию после 20 лет трудового стажа. Басманный суд принял решение в пользу певицы.

Свой новый статус артистка не комментирует, ссылаясь на то, что судебными делами занимался ее отец — создатель и руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов.

22 сентября российская певица Лолита Милявская назвала размер пенсии народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

По словам Милявской, у Пугачевой пенсия составляет 46 тыс. рублей, а у нее самой — 23 тыс. рублей.

В 2019 году отмечалось, что заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная получает почти 50 тыс. рублей в виде пенсии, в то время как работающая пенсионерка, телеведущая Роза Сябитова получает 14 тыс. рублей. По ее словам, в выплатах она особо не нуждается и будет продолжать работать, «пока ноги таскают».

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